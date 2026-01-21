В Петербурге приняли закон о колокольном звоне по утрам

Заксобрание Петербурга в третьем, окончательном чтении приняло закон, который освобождает религиозные организации от риска наступления административной ответственности за нарушение тишины утром по выходным, передает ЗАКС.Ру. Во время голосования 21 января документ поддержали 47 парламентариев. Один проголосовал против, им оказался депутат Алексей Зинчук.

Соответствующее изменение вносят в городской закон об административных правонарушениях. В действующем положении отметят, что на "действия, совершаемые юридическими лицами и гражданами при отправлении ими религиозных культов в рамках канонических требований соответствующих конфессий", не распространяется запрет на нарушение тишины в многоквартирных домах по выходным с 8:00 до 12:00.

Сейчас, формально, за нарушение тишины в указанный период грозит административная ответственность в виде штрафа. Для граждан он составляет от 500 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 25 тысяч до 50 тысяч рублей, а для для юридических лиц — от 50 тысяч до 200 тысяч рублей.

Законопроект подготовили депутаты Валерий Гарнец, Павел Крупник, Анастасия Мельникова, Вера Сергеева и Денис Четырбок. Парламент начал рассматривать инициативу ещё в ноябре 2025 года. Как депутаты обсуждали колокольный звон — читайте в материале ЗАКС.Ру.

Константин Леньков / Фото: сайт Смольного