Малькевич предложил увековечить имя Милорадовича на карте Петербурга

Назвать какую-нибудь безымянную улицу или площадь Петербурга в честь генерал-губернатора Михаила Милорадовича предложил депутат Законодательного собрания Александр Малькевич. Парламентарий изложил идею в своем обращении к вице-губернатору Борису Пиотровскому, копию документа он опубликовал в своем telegram-канале 21 января.

Внимание на проблему Малькевич обратил с связи с 200-летием со дня восстания декабристов, которое отмечалось в декабре 2025 года. Депутата возмутил тот факт, что имя Милорадовича отсутствует на карте Петербурга, при этом именем Петра Каховского, выстрелившего в него, назван переулок в Василеостровском районе. Подобную ситуацию он назвал "парадоксальной".

"Прошу вас, уважаемый Борис Михайлович, как блестящего знатока истории и культуры, рассмотреть возможность присвоения безымянной улице, площади или иному объекту в Санкт-Петербурге имени графа Михаила Андреевича Милорадовича", — написал депутат и выразил уверенность, что положительное решение на просьбу позволит отдать должное генералу и градоначальнику.

В своем посте Малькевич негативно высказался о декабристе Каховском, выразив мнение, что последнему "не место на карте Петербурга (да и любого другого города России)". Депутат выразил сожаление в связи с тем, что "нельзя просто так взять и одним указом поменять название улицы". "Законодатели крайне все зарегулировали", — огорчился он.

Ранее в интервью ЗАКС.Ру депутат говорил о желании инициировать появление улицы Милорадовича в Петербурге. При этом он отмечал, что это "длиннющий процесс".

Граф Милорадович участвовал в войнах с Наполеоном, в том числе в Итальянском и Швейцарском походах генералиссимуса Александра Суворова, позже сражался при Аустерлице. В Отечественную войну 1812 года участвовал в Бородинском сражении и в битве под Вязьмой. С 1818 года занимал должность военного генерал-губернатора Петербурга. В день восстания декабристов прибыл на Сенатскую площадь, чтобы убедить войска принести присягу Николаю I. Там он был смертельно ранен пулей, выпущенной из пистолета Каховского.

В 2015 году в Петербурге был открыт памятник Милорадовичу. Он находится в сквере у Московских ворот.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру