Беглов встретился с главой "Газпрома"

Губернатор Петербурга Александр Беглов 21 января провел встречу с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером, сообщила пресс-служба городской администрации. Они обсудили развитие энергетического комплекса Петербурга в преддверии межведомственного совета по реализации соглашения о сотрудничестве между компанией и городом. В частности, речь зашла о модернизации Электростанции №2 Центральной ТЭЦ, газораспределительной станции ГРС "Санкт‑Петербург", которая сейчас находится на этапе строительства, и другие объекты.

"Реализация этих проектов направлена на повышение энергетической безопасности, надежности и устойчивого развития коммунальной инфраструктуры Петербурга. Мы благодарны компании "Газпром" за вклад в модернизацию энергетики, систем газоснабжения Петербурга - эти проекты имеют стратегическое значение для устойчивого развития Северной столицы", - цитируют Беглова в Смольном.

"Газпром" и правительство Петербурга подписали дорожную карту по взаимодействию в рамках Петербургского международного экономического форума в 2024 году. Тогда в документе упоминались 63 проекта социально-экономического развития города.

Накануне Миллер встретился с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко. Стороны подписали договор о сотрудничестве, согласно которому компания инвестирует 34,5 млрд рублей в газификацию региона.

