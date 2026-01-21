Сенатор объяснил действиями РКН проблемы с загрузкой видео в Telegram

Проблемы пользователей с загрузкой видеозаписей в Telegram обусловлены действиями Роскомнадзора, заявил 21 января в беседе с ТАСС член Совета Федерации Артем Шейкин. Причиной этого он назвал нежелание мессенджера выполнять требования по пресечению преступлений.

"Роскомнадзор последовательно применяет меры в отношении интернет-сервисов, нарушающих законодательство РФ. <...> Telegram не выполняет требования, направленные на предупреждение и пресечение совершения преступлений на территории РФ", — высказался сенатор.

По словам Шейкина, зарубежные мессенджеры применяются для организации и проведения терактов в России, а также для различных преступлений, в том числе мошенничества. В связи с этим с августа 2025 года РКН последовательно вводит ограничения в отношении Telegram, продолжил он, имея в виду проблемы со звонками через мессенджер и замедление загрузки медиафайлов.

К этому сенатор добавил, что ограничения вводятся постепенно, чтобы дать россиянам время для перехода на использование других мессенджеров. Он рекомендовал использовать "только национальные мессенджеры".

В середине августа 2025 года Роскомнадзор заявил о том, что занимается частичным ограничением звонков в Telegram. Причиной этого назвали борьбу с телефонными мошенниками.

Андрей Казарлыга / Фото: pixabay