Горизбирком одобрил уменьшение числа членов в 30 ТИК Петербурга

Петербургская избирательная комиссия 22 января большинством голосов одобрила уменьшение количества членов территориальных избирательных комиссий №№ 1-30. Сейчас в них состоят по 13 человек, после переформирования их количество сократится до 10 членов в каждой.

— Предлагается количественный состав территориальных избирательных комиссий с первой по тридцатую, подлежащих формированию в этом году, также привести в соответствие с теми изменениями, которые мы ранее вносили, с тем подходом, который нами был предложен, и тоже установить, что число членов территориальной избирательной комиссии составляет 10 членов комиссии, — озвучил предложение зампред Горизбиркома Олег Зацепа.

Говоря об изменениях, Зацепа имел в виду переформирование суммарно 34 ТИК, произошедшее в 2025 году. Тогда количество членов с правом решающего голоса также уменьшалось до 10 человек в каждой комиссии.

Против озвученного предложения возразил член ГИК от "Яблока" Павел Шапчиц. Он выразил мнение, что в 2025 году целью отбора новых членов ТИК было "не отобрать лучших, к сожалению, а максимально отдалить представителей парламентских партий от работы на выборах, заменить представителями администрации". Тогда вслед за уменьшением количества членов ТИК сократилось и представительство партий в комиссиях. Также он не согласился с доводами о том, что сокращение количества членов ТИК позволит сэкономить выделяемые средства.

— Если мы посмотрим на принятые расходы на Санкт-Петербургскую избирательную комиссию, на бюджетную смету, которую мы недавно утверждали, мы увидим, что расходы выросли на 276 % по сравнению с 2021 годом, — подчеркнул он и добавил, что рост расходов "опережает и инфляцию, и рост зарплат в разы".

На эти доводы возразил Зацепа. Сокращать комиссии нужно как раз потому, что при повышении зарплат каждый член комиссии обходится бюджету дороже, заявил он. По поводу претензий к сокращению представительства партий он рекомендовал учитывать судебную практику, которая, по его мнению, не подтверждает сказанное Шапчицем.

— Тезис такой предполагаемый о том, что сокращение численности членов комиссии до таких пределов, когда половина составляет менее численности парламентских партий в субъектах, вроде как, по некоторым предположениям, противоречит смыслу и букве закона. Этот тезис подтверждения судебной практикой не нашел. Более того, практика такая складывается в противоположную сторону, — высказался зампред ГИК.

За переформирование составов 30 ТИК проголосовали 11 присутствовавших членов Горизбиркома при отсутствии воздержавшемся и одном, проголосовавшем против.

Всего в Петербурге насчитывается 64 Теризбиркома. В прошлом году изменения в составе произошли в ТИК №№ 31-64. В абсолютном большинстве случаев их руководители смогли сохранить свои посты. Не были переназначены только два главы.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру