Курский губернатор Хинштейн попал в аварию

Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил 22 января о том, что попал в ДТП во время поездки по региону. Авария внесла коррективы в рабочий график главы региона, которому потребовалась госпитализация.

"Сейчас нахожусь в больнице. Слава Богу, всё обошлось без серьезных последствий. Пострадавших нет, с другими машинами не столкнулись", — рассказал в своем Telegram-канале Хинштейн.

Губернатор сообщил, что причиной ДТП послужили сложные погодные условия. На сложном участке дороги машину занесло и выбросило на обочину. Более подробно говорить о полученных травмах он не стал.

Хинштейн извинился перед жителями Конышёвского района, с которыми собирался встретиться сегодня, и пообещал "обязательно наверстать" упущенное после поправки.

Курскую область Хинштейн возглавляет с декабря 2024 года, когда президент Владимир Путин назначил его и.о. губернатора. В сентябре 2025 года чиновник победил на выборах в регионе, набрав 86,92 % голосов. До этого он был депутатом Государственной думы, в которую последовательно избирался от созыва к созыву с 2003 года.

Андрей Казарлыга / Фото: Правительство Курской области