Беглов и Бельский поздравили ветеранов в ЗакСе

Губернатор Александр Беглов и спикер Законодательного собрания Александр Бельский 22 января поздравили ветеранов и блокадников на торжественном мероприятии в Мариинском дворце. Торжественный прием был приурочен к 82-й годовщине полного освобождения Ленинграда от блокады.

"Вы в неимоверных условиях отстояли наш город — несмотря на голод, холод, бомбежки, превосходящие силы врага. Женщины, дети, старики — все встали на защиту Ленинграда, и не просто выстояли, а победили", — передают в Смольном слова главы города, обращенные к участникам встречи.

Беглов напомнил слушателям о том, что осенью 2025 года в Петербурге упростили правила выдачи знака "Жителю блокадного Ленинграда", отменив требование об обязательном пребывании в осажденном городе на протяжении четырех месяцев. Также он рассказал о строительстве монумента героям Ленинградской битвы на Пулковских высотах.

О том, что теперь статус блокадника предоставляется всем гражданам, хотя бы день проведшим в блокадном Ленинграде, вспомнил и спикер Бельский. Он назвал принятое решение "большой победой справедливости и новым знаком заботы о наших ветеранах", передает пресс-служба ЗакСа.

В ходе церемонии состоялась передача высших наград города в Музей обороны и блокады Ленинграда для временного экспонирования. Учреждению передали Золотую звезду, два ордена Ленина, орден Красного знамени и орден Октябрьской революции.

Андрей Казарлыга / Фото: сайт Смольного