Горсуд отказал КИО в споре с арендаторами участков в поселке Александровская

Санкт-Петербургский городской суд 22 января отказал комитету имущественных отношений в удовлетворении апелляции на решение Пушкинского районного суда по спору между арендаторами земель в поселке Александровская, поддержав последних. На протяжении четырех лет граждане спорили с КИО из-за утраты права выкупа участков без проведения торгов после перевода земель сельхозназначения в земли под ИЖС.

Арендаторы через суд добивались права внесения изменений в договор об аренде, чтобы сохранить право приоритетного выкупа участка. Одним из истцов является Сергей Труфанов. Теперь, считает его представитель, суды суды должны учитывать позицию Горсуда при рассмотрении других исков от арендаторов.

– Если раньше арендатор мог использовать участок только для сельскохозяйственного производства, теперь может построить на нем жилой дом, а также выкупить без торгов. Учитывая, что Труфанов – отнюдь не единственный, оказавшийся в таком положении, сегодня в Пушкинском районном суде рассматриваются еще восемь подобных исков от арендаторов, - рассказал ЗАКС.Ру адвокат Евгений Баклагин, который представлял интересы Труфанова в суде.

В конце декабря ЗАКС.Ру рассказывал о земельном споре группы частных лиц с городскими властями. Из-за корректировки положений правил землепользования и застройки граждане, заключившие договор аренды с КИО, просили комитет внести изменения в документы, но ведомство отказывало. После начала судебных разбирательств КИО многократно повысило стоимость аренды и стало настаивать на расторжении договоров. Подробнее – читайте в материале ЗАКС.Ру.

Лина Зернова / Фото: ЗАКС.Ру