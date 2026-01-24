Суд признал недействительным решение ОСС о выборе "Терры" управляющей компанией

Василеостровский районный суд признал недействительным решение внеочередного общего собрания собственников жилья о выборе фирмы "Терра" в качестве управляющей компании, сообщила 23 января объединенная пресс-служба судов Петербурга. При этом истцам отказали в удовлетворении исковых требований к Государственной жилищной инспекции.

В роли истцов выступила группа жильцов дома на Новосмоленской набережной, в числе которых оказалась адвокат Ирина Баханович. В декабре 2023 года истцам стало известно о проведении ОСС, по результатам которого был выбран способ управления зданием, выбор ООО "Терра" в качестве управляющей компании, заключение с ней договора и утверждение платы ей за содержание и ремонт общего имущества собственников жилья. Истцы с принятыми решениями не согласились, посчитав их принятыми с нарушением норм жилищного законодательства и нарушающими их права.

"Собственники не принимали участия в голосовании и не были извещены надлежащим образом", — отметили в судебной пресс-службе.

То, что истцы не видели информации о проведении ОСС, подтверждается реестром поданных в ГЖИ документов. Акт размещения уведомления был подписан двумя лицами, которые не владеют помещениями в здании. Их представили председателем и секретарем собрания, при этом фотофиксация размещения уведомления не проводилась. Кроме того, в акте не были указаны ФИО составителей и номера квартир, находящихся в их собственности.

"Вы не поверите, но наконец-то суд отменил решения по ОСС с моей поддельной подписью. Дело длилось почти два года и, честно говоря, для меня это было дело принципа доказать свою правоту", — отреагировала Баханович на решение суда.

Ранее депутат Законодательного собрания Алексей Зинчук предложил ввести в Уголовный кодекс поправку об ответственности за использование фальсифицированных протоколов ОСС. В качестве возможного наказания за это он предложил лишать свободы на срок до пяти лет с выплатой штрафа.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру