Предпринимателя Григория Куниса* внесли в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес петербургского предпринимателя Григория Куниса* в перечень террористов и экстремистов. На соответствующую отметку на сайте ведомства обратило внимание издание MR7 26 января. В декабре 2025 года основателя компании iGooods признали виновным в финансировании экстремистской деятельности из-за денежных переводов ФБК**.

По делу о финансировании экстремистской организации Кунису* назначили штраф в размере 500 тысяч рублей (из-за пребывания в СИЗО сумму штрафа снизили до 350 тысяч рублей). Вскоре после приговора он покинул Россию. Такое решение он принял из-за рисков замены штрафа на лишение свободы. Прокуратура, действительно, обращалась в суд с требованием пересмотреть приговор.

Кунис* известен как основатель сервиса доставки iGooods. Он учредил компанию вместе с братом в 2014 году. До этого он занимался медиапроектами. Также он является одним из идеологов проведения шествия "Бессмертный полк" в Петербурге. Кунис* выступал в качестве координатора акции.

*Росфинмониторинг внес Григория Куниса в реестр экстремистов и террористов

**ФБК по решению суда признан экстремистской организацией, его деятельность запрещена. ФБК признан террористами, внесен в реестры иностранных агентов и нежелательных организаций.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.

ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.