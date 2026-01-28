Депутаты из ЮАР приняли участие в заседании петербургского парламента

На заседании парламента Петербурга 28 января присутствовала группа депутатов из Законодательного собрания провинции Гаутенг в ЮАР. Перед петербургскими коллегами выступила спикер Уинифред Моракане Мосупье, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Она рассказала о важности межпарламентского сотрудничества и дипломатических отношений России и ЮАР. Представительница Гаутенг говорила на английском.

— Наша сегодняшняя встреча проходит в период огромного глобального давления. Именно в такие моменты парламентская дипломатия приобретает критически важное значение, — сказала Мосупье (перевод).

Свое выступление глава иностранной делегации закончила благодарностью руководству России за заявление в поддержку суверенитета Венесуэлы.

Уже после заседания, в Ротонде Мариинского дворца, состоялась торжественная церемония подписания Меморандума о взаимопонимании между парламентами.





Это уже второй визит представителей парламента Гаутенга в Петербург. Отметим, парламентарии из Северной столицы тоже посещали ЮАР, это произошло в ноябре 2024 года. Тогда депутаты побывали в частности и в Гаутенге.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру