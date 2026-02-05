Суд приостановил работу клиники из-за больного туберкулезом

Ленинский районный суд приостановил на 30 суток работу клиники ООО "ГорЗдрав" по делу о нарушении санитарно-эпидемиологического законодательства (ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ) из-за проблем с обследованием туберкулезом, сообщила 5 февраля объединенная пресс-служба судов Петербурга. Наказание действует с 30 января.

Как сообщается, 12 января региональный Центр гигиены и эпидемиологии зарегистрировал случай диссеминированного туберкулеза легких у работника АО "Фирма Флоридан". Фирма специализируется на организации горячего питания.

"Заболевший проходил флюорографическое обследование в ООО "ГорЗдрав", при этом по результатам медицинского осмотра выявлено отсутствие медицинских противопоказаний у заболевшего туберкулезом", — отметили в пресс-службе судов.

В связи с обстоятельствами в отношении "ГорЗдрава" провели расследование, которое выявило ряд нарушений в деятельности компании. Речь шла о проблемах с соблюдением действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, а также о невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

Представитель компании в суде просил сильно ее не наказывать, поскольку большую часть нарушений к настоящему моменту уже устранили.

В конце января внимание к себе привлекла ситуация с выявленным случаем туберкулеза у сотрудника пищеблока в школе № 575 Приморского района. В комитете по здравоохранению факт подтвердили, ситуацией занялись Роспотребнадзор и Следственный комитет.

С заявлением о произошедшем выступила и "Фирма Флоридан". По сообщению компании, мойщица посуды устроилась на работу в августе 2025 года с действующей медицинской книжкой, перед допуском в пищеблок она еще раз прошла необходимые медобследования. В декабре сотрудница ушла на больничный, а позже была госпитализирована. После сообщения о заражении в пищеблоке провели дезинфекцию, контактных сотрудников проверили, говорится в релизе. Инфекции у персонала не обнаружили.

