ЗакС рассмотрит вопрос обеспечения доступа инвалидов к туристическим объектам

На рассмотрение Законодательного собрания поступил законопроект о расширении полномочий Смольного в вопросах развития туризма в Петербурге, обратил внимание ЗАКС.Ру. К уже существующим может прибавиться задача в сфере обеспечения доступности объектов туристической индустрии для лиц с ограниченными возможностями.

Изменения вносятся в закон "О туристской деятельности в Санкт-Петербурге". Сейчас Смольный уполномочен взаимодействовать с некоммерческими организациями в сфере туризма по вопросам, например, обеспечения безопасности или же защиты прав и интересов гостей города. К этому хотят добавить взаимодействие с профильными НКО по поводу обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам туриндустрии.

Законопроект подготовлен в связи с изменениями в федеральном законодательстве, произошедшими в конце 2025 года. Принятый тогда закон отнес к числу ключевых вопрос обеспечения доступа инвалидов на объекты туриндустрии, пишут петербургские депутаты в пояснительной записке.

"Проект закона направлен на расширение полномочий правительства Санкт-Петербурга в области защиты прав и законных интересов туристов из числа инвалидов, а также на обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов беспрепятственного доступа туристов из числа инвалидов к объектам туристской индустрии", — резюмируют авторы.

Подписи под инициативой поставили депутаты Ирина Иванова, Марина Макарова, Елена Рахова, Александр Ржаненков и Денис Четырбок. На сайте ЗакСа он появился накануне, 9 февраля.

Неделей ранее в банке законопроектов появилась инициатива о наделении Смольного полномочиями в вопросе составления поименных списков жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны. Рядом с ней оказалась еще одна, касающаяся предоставления чиновникам полномочий по переносу воинских погребений.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру