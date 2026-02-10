ЗакС рекомендовал "Малой Охте" отозвать законопроект о трансляциях в МО

Комиссия Законодательного собрания по организации публичной власти рекомендовала МО "Малая Охта" отозвать законопроект о проведении трансляций с заседаний муниципальных советов, рассказал в социальных сетях депутат муниципалитета Павел Журавлев. В беседе с ЗАКС.Ру он уточнил, что рассмотреть вопрос планируют на следующем заседании совета "Малой Охты", которое состоится в понедельник, 16 февраля.

Сам законопроект депутаты "Малой Охты" внесли на рассмотрение ЗакСа еще в январе 2020 года. Авторы предлагали обязать муниципальные советы Петербурга проводить видеозаписи открытых заседаний и транслировать их в интернет. Поправки вносились в закон "Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге". Между тем, в декабре 2025 года ему на смену пришел закон "Об организации местного самоуправления в единой системе публичной власти в Санкт-Петербурге".

Копию письма председателя комиссии ЗакСа Юрия Гладунова в адрес главы МО Александры Маневич Журавлев опубликовал в сообществе "Новая Малая Охта" накануне. В тексте Гладунов рекомендует рассмотреть вопрос об отзыве законопроекта, мотивируя это вступлением в силу нового закона о местном самоуправлении. На случай, если муниципалы решат повторно внести инициативу, им следует сперва обсудить ее в Совете муниципальных образований, говорится в тексте.

— Инициатива [подавалась] к старому закону, и чисто формально они правы, — отреагировал на письмо Гладунова Журавлев в беседе с ЗАКС.Ру. — Но принципиально, наверное, нет, так как могли бы рассмотреть за шесть лет. Формально к новому закону должна быть новая инициатива, но мы ее уже не сможем принять.

По словам Журавлева, он сомневается, что предложение о подготовке аналогичного проекта соберет достаточную поддержку в муниципальном совете.

Новый закон о местном самоуправлении в Петербурге был внесен на рассмотрение ЗакСа в конце октября 2025 года. Первое чтение инициатива прошла 12 ноября, второе и третье чтения состоялись в один день 3 декабря. Спустя два дня подпись под документом поставил губернатор Александр Беглов.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру