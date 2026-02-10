ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости 10 февраля 2026, 17:22

Роман Кононенко призвал остановить замедление Telegram

фото ЗакС политика Роман Кононенко призвал остановить замедление Telegram

Руководитель регионального отделения КПРФ, депутат Заксобрания Петербурга Роман Кононенко заявил, что ограничение работы Telegram осложнит жизнь россиянам. Коммунист отметил, что без привычного мессенджера замедляются рабочие процессы и теряется связь с близкими людьми. Его заявление опубликовали в соцсетях партии 10 февраля. 

Сторонники Кононенко утром начали жаловаться на проблемы в работе мессенджера. Действия контролирующих органов парламентарий назвал "непродуманными". 

"Они просто обрубили очередной удобный для граждан способ общения. И это не первый привычный для петербуржцев ресурс, доступ к которому усложнили без внятных объяснений. <…> Такие ничем не обоснованные решения поддержать невозможно. Мы, конечно, выступаем за свободный доступ к мессенджерам. Хватит замедлять удобные сервисы!" - заявил Кононенко.

Депутат добавил, что не доверяет аргументам представителей власти в пользу ограничения работы иностранного мессенджера. Он подчеркнул, что крупные корпорации и так неоднократно допускали утечку персональных данных россиян. Кононенко также не согласен с идеей бороться такими методами с участившимися случаями мошенничества в сети. 

"Не стоят внимания и рассуждения про безопасность – мошенники и жулики появились не сегодня, да и действуют они не только в Telegram, но и в MAX", – добавил он.

Напомним, 10 февраля РКН подтвердил ограничения работы Telegram. Ранее мессенджеру выписывали административные протоколы из-за несоблюдения требований российского законодательства. Задолженность Telegram по предыдущим штрафам достигла почти 30 млн рублей. 

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру


