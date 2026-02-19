Беглов обратился к петербуржцам в годовщину смерти Собчака

Губернатор Александр Беглов 19 февраля выпустил обращение в связи с годовщиной смерти первого и единственного мэра Петербурга Анатолия Собчака. Политик ушел из жизни ровно 26 лет назад.

Градоначальник отметил, что в девяностые годы XX века перед Собчаком стояли важные задачи: сформировать новые органы городской власти, преодолеть глубокий экономический кризис, а также сохранить уникальное культурное наследие.

"Анатолий Александрович внес неоценимый вклад в судьбу Петербурга. Он сыграл решающую роль в возвращении городу его исторического имени, заложил основы открытости и публичности российской власти, был одним из авторов новой российской Конституции", - сказал губернатор.

В предыдущий раз Беглов отдавал дань памяти Собчаку в августе 2025 года, в день рождения государственного деятеля. Тогда губернатор от имени правительства города возложил цветы к могиле первого мэра в Александро-Невской лавре.

Дарья Нехорошева / Фото: Смольный