Смольный обсудил с консулом Узбекистана проведение турниров по борьбе на поясах

Представители комитетов Смольного встретились с генеральным консулом Узбекистана в Петербурге Абдурахмоном Махмудовым, рассказали 19 февраля в комитете по внешним связям. Встреча прошла в Комплексной школе спортивного мастерства, участники обсудили возможность проведения соревнований по узбекской национальной борьбе на поясах кураш. Помимо представителей комитета внешних связей, к встрече присоединились представители комитета по физической культуре и спорту и федерации корэш Петербурга.

"Договорились о развитии сотрудничества между федерациями борьбы на поясах Санкт-Петербурга и Узбекистана, включении мастер-классов и турниров в программу предстоящих Дней Узбекистана в Санкт-Петербурге и праздника Сабантуй", - отметили в комитете.

В феврале делегация из Петербурга побывала в Узбекистане с рабочим визитом. Чиновники посетили мемориальный комплекс "Парк Победы", а также встретились с узбекскими коллегами для обсуждения общих проектов. Переговоры прошли, в том числе, с министром спорта Узбекистана Адхамом Икрамовым.

Дарья Нехорошева / Фото: Комитет по внешним связям