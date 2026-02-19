Замглавы Кронштадтского района оштрафовали за недостоверный ответ заявителю

Мировой судья оштрафовал на пять тысяч рублей заместителя главы администрации Кронштадтского района за предоставление заведомо недостоверной информации заявителю (ст. 5.39 КоАП РФ), сообщила прокуратура Петербурга 19 февраля. Надзорное ведомство выявило нарушение при проверке исполнения законодательства о доступе к информации.

В октябре 2025 года в администрацию поступило обращение с просьбой предоставить сведения о рабочем совещании по вопросам размещения защитных сооружений на территории района. В ответ на это замглавы написал заявителю, что инициатором встречи выступил комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности, а запрашиваемые документы в распоряжении администрации отсутствуют.

Проверка прокуратуры показала, что совещание проводилось не профильным комитетом, а вице-губернатором Петербурга, и заявителю направили заведомо недостоверную информацию. После этого прокуратура возбудила административное дело, по итогам которого суд назначил должностному лицу штраф.

В прокуратуре не уточнили, кого именно оштрафовали. В картотеке на сайте мировых судей Петербурга имеется информация о том, что в январе к ответственности за предоставление недостоверной информации привлекли замглавы администрации Андрея Кострова. Чиновник занимает свой пост с октября 2025 года, до этого он работал в МЧС.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру