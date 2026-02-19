Владелец ТЦ у метро "Приморская" согласится демонтировать объект

Бывший депутат МО "Поселок Солнечное", собственник торгового центра "Макси Сопот" у "Приморской" Яков Перкаль-Проворный согласился добровольно освободить земельный участок и снести объект, сообщил 19 февраля комитет контроля за имуществом. На демонтаж ему дали один месяц с момента получения документов.

В комитете уточнили, что после публикации решения суда об отмене обеспечительных мер, запрещающих снос торгового центра, собственник обратился с ходатайством о добровольном освобождении земельного участка. Стороны достигли соглашения и подписали двустороннюю "дорожную карту", предусматривающую поэтапный демонтаж.

На первом этапе арендатору предстоит оформить необходимую разрешительную документацию. После этого он обязан снести павильон в течение месяца. В соглашении отдельно закреплены требования по обеспечению безопасности и соблюдению действующих норм при проведении работ.

Ранее Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти встал на сторону города в споре с бывшим арендатором, разрешив снос ТЦ "Макси Сопот". До этого договор аренды был расторгнут, однако предприниматель отказался освобождать территорию и оспаривал действия властей в суде. Работы по демонтажу, начатые ККИ в июле 2025 года, приостановили из-за обеспечительных мер.

В Смольном считают, что ТЦ "Макси Сопот" не соответствует требованиям законодательства - площадь здания составляет около 600 квадратных метров, что нарушает постановление городских властей от 2010 года, согласно которому торговый объект рядом со станцией метро не должен превышать 150 "квадратов" и шести метров в высоту.

