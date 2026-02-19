Первые световые "зебры" появятся в Калининском районе

В Петербурге на четырех пешеходных переходах Калининского района установят проекционное оборудование, которое будет подсвечивать "зебру" в темное время суток, сообщил комитет по транспорту 19 февраля. Пилотный проект рассчитан минимум на три месяца, после чего власти оценят его эффективность.

Идею внедрения светового проекционного оборудования обсудили представители администрации Калининского района и Дирекции по организации дорожного движения Петербурга. По словам директора учреждения Андрея Мацарина, технология применяется в российских регионах с 2019 года, она показала свою устойчивость к погодным условиям и износу. Проекция не заменяет традиционную разметку, а дублирует ее в темное время суток, делая "зебру" заметной на расстоянии до 100-150 метров.

"Световые проекции не стираются от механических воздействий, не выцветают, видны поверх снежного покрова и загрязнений. На их яркость не влияют изменения погоды", - отметил Марцин.

Первые проекторы планируется установить на двух нерегулируемых пешеходных переходах на пересечении площади Ленина с Арсенальной набережной, а также на двух регулируемых - на пересечении улицы Комсомола и площади Ленина.

Сейчас производитель разрабатывает схемы монтажа и согласовывает их с владельцами опорных конструкций. По итогам тестовой эксплуатации администрация Калининского района совместно с ГИБДД и дирекцией проведут мониторинг и примут решение о возможном распространении технологии на другие участки улично-дорожной сети.

В феврале депутаты Заксобрания Петербурга одобрили проект обращения к главе Госавтоинспекции Михаилу Черникову и министру транспорта Андрею Никитину с предложением пересмотреть режим работы светофоров в городе. Вопрос обсуждался на заседании комиссии ЗакСа по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры и затрагивал проблему увеличения светофорного цикла для повышения безопасности пешеходов.

