Беглов наградил командиров ЛенВО и 6-й армии ВВС и ПВО

Губернатор Петербурга Александр Беглов 19 февраля вручил почетные знаки правительства города "За особые заслуги в обеспечении безопасности на территории Санкт-Петербурга" командирам Ленинградского военного округа и 6-й гвардейской Ленинградской армии ВВС и ПВО, сообщила пресс-служба Смольного. Мероприятие прошло в преддверии Дня защитников Отечества, участие в нем принял спикер Законодательного собрания Александр Бельский.

Во время церемонии Беглов заявил, что Петербург чтит память бойцов и командиров Красной армии и поддерживает военнослужащих, участвующих в СВО.

"Сегодня мы все защищаем Отечество. Идут боевые действия, и каждый на своём месте должен сделать всё необходимое, чтобы обеспечить нашу общую победу. Воины сражаются на передовой. Органы власти, предприниматели, волонтеры и горожане отправляют им оборудование и технику", – сказал глава региона.

После официальной части гости осмотрели выставку к 330-летию Военно-морского флота России. В экспозиции были представлены образцы стрелкового оружия и военной формы из фондов Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого.

Также в четверг Беглов вручил ветеранам боевых действий и семьям защитников Отечества документы на новые квартиры.

Екатерина Гусева / Фото: Смольный