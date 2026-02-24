Муниципал
Муниципал 24 февраля 2026, 17:09

МО №72 отозвало из ЗакСа инициативу о видеотрансляциях заседаний муниципалов

Совет депутатов МО "№72" на заседании 24 февраля принял решение отозвать проект законодательной инициативы об обязательных трансляциях заседаний муниципальных советов. Документ был внесен на рассмотрение городского парламента еще в декабре 2019 года предыдущим созывом совета МО №72. 

В пояснительной записке к документу муниципалы обосновали свое решение отсутствием поддержки инициативы со стороны парламентской комиссии по организации публичной власти и административно-территориальному устройству – там выдали отрицательное заключение на проект закона. 

Инициатива о наделении муниципальных образований обязанностью вести трансляции с заседаний депутатов активно обсуждалась после выборов 2019 года. Тогда с таким предложением выступили несколько округов. Основная цель предлагаемых изменений заключалась в повышении открытости работы местных депутатов. Петербургские муниципалы, предлагая свои поправки в закон о местном самоуправлении, ссылались на опыт Государственной думы и Законодательного собрания, где подобная практика распространена. 

Ранее в феврале Законодательное собрание Петербурга рекомендовало МО "Малая Охта" отозвать похожий законопроект о введении обязательных трансляций заседаний муниципальных советов. Тогда в парламенте обосновали свое заявление обновлением городского законодательства о местном самоуправлении.

Константин Леньков / Фото: Максим Воронин


Рейтинг  персон ↑


