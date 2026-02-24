Суд в Варшаве отклонил жалобу на арест археолога Бутягина

Апелляционный суд Варшавы 24 февраля отклонил жалобу на продление ареста российского археолога Александра Бутягина, передает РИА Новости со ссылкой на корреспондента в суде. По информации издания, представители ученого просили освободить его под залог в размере 50 тысяч злотых (около 1 млн рублей) и полицейский надзор. Заседание проходило в закрытом режиме

Защита обжаловала решение о продлении ареста Бутягина до 4 марта. Двумя неделями ранее адвокаты уже получили отказ в обжаловании декабрьского постановления об избрании меры пресечения.

Сотрудника Эрмитажа Бутягина задержали в Варшаве 4 декабря 2025 года по запросу Украины. Ему вменяют проведение незаконных археологических работ в Крыму. Киев намерен добиваться экстрадиции ученого. В российском МИД заявляли, что обвинения Киева носят "абсурдный характер", и потребовали немедленно освободить ученого. В его защиту выступил директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. Он направил генпрокурору Польши открытое письмо с просьбой освободить коллегу из-под стражи и заявил, что арест Бутягина выглядит как "провокационная политическая акция, не имеющая объективных правовых оснований".

Екатерина Гусева