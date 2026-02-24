Песков прокомментировал сообщения о возможной проверке в отношении Дурова

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 24 февраля заявил, что со стороны Telegram фиксируется большое количество нарушений и контента, который может представлять опасность для России, передает "Интерфакс". Кремлю известно о публикациях СМИ о проверке в отношении Дурова. Песков заявил, что руководство страны не принимает решения о целесообразности блокировки мессенджеров.

"Мы, конечно же, знакомы с этими публикациями. Они были подготовлены по материалам Федеральной службы безопасности, которая выполняет свои функции <...> Кремль не полномочен принимать решения о целесообразности или нецелесообразности блокировки мессенджеров. Это не входит в функцию Кремля", - сказал Песков журналистам.

С начала февраля Telegram работает с ограничениями, пользователи сталкиваются с медленной загрузкой медиафайлов, однако переписка в мессенджере по-прежнему доступна. Роскомнадзор 10 февраля подтвердил введение ограничений в отношении мессенджера, сославшись на несоблюдение сервисом российского законодательства и недостаточные меры по борьбе с мошенничеством.

