Выплату контрактникам в Ленобласти увеличили до 4 млн рублей

В Ленобласти гарантированная выплата за подписание контракта с Минобороны повысилась до 4 млн рублей, сообщили в пресс-службе правительства региона 25 февраля. Эта выплата предусмотрена для граждан, поступивших на службу в Войска беспилотных систем ВС РФ, а также заключивших контракт для комплектования резервных подразделений и зачисленных в списки воинских частей испытательного центра.

Как сообщили на сайте правительства Ленобласти, увеличенная выплата в размере 4 млн состоит из трех составляющих. Из общей суммы 3,15 млн рублей выплачиваются из регионального бюджета, 400 тысяч — из федерального. В сообщении пресс-службы отдельно отмечается, что региональная выплата зачисляется после заключения контракта с МО. Также предусмотрена дополнительная региональная выплата в размере 450 тысяч рублей или земельный участок, который можно получить после окончания военной службы в обмен на земельный сертификат.

Правительство Ленобласти увеличило объем выплат контрактникам вслед за Петербургом. С начала года Смольный трижды повышал размер выплат. Последний раз выплата за контракт с МО увеличилась в феврале до 4,5 млн рублей.

Екатерина Гусева / Фото: Минобороны