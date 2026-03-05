Активистка Хейкинен* сообщила о задержании

Сотрудники полиции 5 марта задержали 22-летнюю активистку Дарью Хейкинен*, сообщила петербурженка в своих социальных сетях. По словам задержанной, ее везут в отдел полиции № 42 Красносельского района.

Что именно послужило причиной задержания, Хейкинен* не уточнила.

Во время кампании по выборам президента в 2024 году петербурженка возглавляла городской штаб политика Бориса Надеждина. В июне того же года Минюст внес ее в список иностранных агентов.

В мае 2025 года Красносельский районный суд назначил Хейкинен* восемь суток административного ареста по делу о публичном демонстрировании экстремистской символики. Причиной для составления протокола послужила публикация фотография Алексея Навального**, сделанная в годовщину его смерти.

UPD от 15:40: Хейкинен* выпустили из отделения полиции без составления протокола, сообщила она ЗАКС.Ру. Сейчас активистка возвращается домой.

*Минюст внес Дарью Хейкинен в единый реестр иноагентов

**Росфинмониторинг внес Алексея Навального в список экстремистов и террористов

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.

ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.