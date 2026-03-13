ФСБ задержала петербуржца по подозрению в оправдании терроризма

Сотрудники ФСБ 13 марта задержали 42-летнего жителя Петербурга по подозрению в публичном оправдании терроризма в интернете (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти. В спецслужбе считают, что мужчина размещал в чатах мессенджера Telegram комментарии, доступные неограниченному кругу пользователей. В них он якобы оправдывал действия украинских спецслужб и высказывался об ударах по Крымскому мосту.

Сотрудники спецслужбы установили, что мужчина переехал в Петербург из Читы для постоянного проживания. Фигуранта задержали после прибытия в Читу.

По статье о публичном оправдании терроризма предусмотрено наказание в виде штрафа на сумму от 100 тысяч до 500 тысяч рублей или же лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

В начале марта следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о публичном оправдании терроризма в отношении пассажира петербургского метро. Причиной послужили выкрики на станции метро "Проспект Большевиков". По версии следствия, мужчина якобы положительно высказывался о деятельности "лица, внесенного в перечень причастных к экстремистской деятельности и терроризму".

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру