Путин помиловал 23 женщины

Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании 23 женщин, сообщил глава Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Валерий Фадеев 17 марта. Освобождены те, у кого есть дети или родственники-участники специальной военной операции.

"Помните, обсуждался в декабре на встрече с президентом вопрос о возможной амнистии или помиловании, президент подписал указ о помиловании 23 женщин. Помилованы те, у кого есть дети и родственники — участники спецоперации", - цитирует слова Фадеева РБК.

Фадеев добавил, что получил записку с информацией о помиловании женщин во время заседании рабочей группы комитета по образованию. Во время ответов на вопросы журналистов глава СПЧ отметил, что имена и личности помилованных женщин не разглашаются по причине защиты персональных данных. "Хотелось бы больше, наверное, но тем не менее это немало, потому что помилование обычно проходит почти индивидуально", - добавил Фадеев.

Помилование осужденных женщин состоялось после встречи правозащитников и членов СПЧ с президентом в декабре 2025 года. Член Совета по правам человека при президенте Ева Меркачева выступила с инициативой о помиловании осужденных перед Новым годом. Тогда речь шла о возможном освобождении женщин с инвалидностью, беременных, матерей несовершеннолетних детей и других уязвимых социальных групп. Путин ответил, что рассмотрит такую возможность.

В марте 2024 года, в Международный женский день, Путин также помиловал 52 женщины: беременных, матерей несовершеннолетних детей и родственниц участников специальной военной операции. Спустя год в марте 2025 года Меркачева выразила надежду, что акт помилования осужденных женщин повторится, однако этого не случилось.

