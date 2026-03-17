"Новые люди" предложили наказывать за принуждение медиков к отказу от абортов

Запретить принуждение медработников и медицинских организаций к отказу от проведения абортов предложили члены фракции "Новые люди" в Госдуме. Соответствующий законопроект появился в электронной базе парламента 17 марта.

Инициатива дополняет действующий закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" положением о том, что принуждение медиков и медорганизаций к отказу от искусственного прерывания беременности (ИПБ), воспрепятствование проведению аборта и принуждение к отказу от лицензии на выполнение абортов должны повлечь административную ответственность для виновных. Целью законопроекта обозначено устранение правовой неопределенности и предотвращение давления на медиков, проводящих аборты.

"В последние годы фиксируются случаи, когда медицинские организации и врачи фактически оказываются под административным давлением, побуждающим их отказывать женщинам в проведении законного ИПБ либо "добровольно" исключать данную услугу из лицензии", — отмечают авторы в пояснительной записке.

По данным законотворцев, к декабрю 2025 года около 800 частных клиник в России отказались от проведения абортов. В 14 регионах не осталось ни одного частного медучреждения, которое бы оказывало такие услуги. Из-за этого женщины вынуждены ехать в другие субъекты страны для проведения процедуры. В пояснительной записке также упоминается пример 15-летней петербургской школьницы, госпитализированной после попытки самостоятельно прервать беременность из-за изнасилования. Такая ситуация демонстрирует риски обращения "к небезопасным способам прерывания беременности при ограниченной доступности медицинской помощи", добавляют депутаты.

В пояснительной записке уточняется, что проект разработан во взаимосвязи с поправками в Кодекс об административных правонарушениях, устанавливающими ответственность за принуждение к отказу от аборта. По информации ТАСС, речь идет о введении штрафов в размере 2-5 тысяч рублей для граждан и 30-40 тысяч рублей для должностных лиц.

Подписи под законопроектом поставили вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и депутаты Ксения Горячева, Владимир Плякин, Анна Скрозникова и Антон Ткачев.

На прошлой неделе Даванков анонсировал внесение законопроекта в Госдуму. С критикой инициативы выступил глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. Предложение он назвал мешающим принимать регионам инициативы о сохранении жизни детей и здоровья женщин.

Также на фоне обсуждения законопроекта состоялась дискуссия между Даванковым и первым замруководителя центрального аппарата ЛДПР Марией Воропаевой. Анонсируя внесение проекта, Даванков раскритиковал лидера ЛДПР Леонида Слуцкого за его высказывания о прерывании беременности. В июле 2025 года политик предлагал полностью запретить аборты, за исключением обусловленных медицинскими причинами. Между тем 12 марта он призвал перестать требовать от женщин "рожать любой ценой".

"Пополнение пришло откуда не ждали — но мы рады", — отреагировал на сказанное Даванков и предложил коллегам из ЛДПР выступить соавторами законопроекта.

В ответ Воропаева разместила в своих соцсетях пост, в котором заявила, что ее оппонент "превратил тему абортов в политический фарс". Она уточнила, что Слуцкий, как верующий человек, идею абортов не поддерживает. Позиция ЛДПР сводится к тому, чтобы предоставить женщинам условия для продолжения рода.

