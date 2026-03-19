ФСБ в Петербурге предотвратила разглашение гостайны

Сотрудники ФСБ раскрыли деятельность петербуржца, планирующего раскрыть государственную тайну, сообщает "Фонтанка" 19 марта со ссылкой на пресс-службу управления УФСБ России по Петербургу и Ленобласти. Петербургский городской суд мужчину виновным и приговорил к году лишения свободы.

Сотрудники ведомства расследовали дело по статье о разглашении гостайны (ст. 283 УК РФ). Неизвестно, чем именно занимался петербуржец и какие данные он планировал рассекретить.

"В результате проведенного комплекса оперативно-следственных мероприятий не допущено утечки сведений, составляющих государственную тайну", - заявили в пресс-службе ведомства.

В марте 2025 год суд оштрафовал петербурженку на 100 тысяч рублей за нарушение требований по защите гостайны. Она работала в научно-исследовательском институте Министерства обороны России и имела доступ к секретной информации, из-за чего не могла выехать за границу. Несмотря на это, петербурженка вылетела в Казахстан и пробыла там 19 дней.

