Муниципал 19 марта 2026, 16:31

Главы Зеленогорска и Шушар отвезли гуманитарный груз на Белгородчину

Гуманитарный груз в Белгородскую область доставили главы МО "Город Зеленогорск" Дмитрий Чечин и МО "Поселок Шушары" Авенир Казанцев, сообщил Чечин в своих социальных сетях. Как уточнил депутат Законодательного собрания Александр Ходосок, участие в поездке также принял его помощник Деонис Дамаскин.

"Мы собрали технику, продукты, предметы первой необходимости — то, что сейчас нужнее всего. Груз уже доставили в Белгород и передали главе Грайворонского округа Дмитрию Александровичу Панкову", — рассказал Чечин.

К посту он приложил фотографии, на которых запечатлены выезжающий из транспортного самолета малотоннажный грузовик, а также участники поездки вместе с Панковым на фоне кузова с коробками из Петербурга.

Как уточнил Ходосок, белгородцам передали предметы первой необходимости и технику, необходимую для работы в зоне, близкой к проведению СВО. В частности, сотрудникам местной организации вручили ноутбуки. За содействие в организации гуманитарного груза депутат поблагодарил спикера ЗакСа Александра Бельского и вице-губернатора Наталью Чечину.

Для Чечина это не первая поездка с гуманитарным грузом. Ранее он уже возил вещи военнослужащим в зоне СВО и посещал Мариуполь.

Андрей Казарлыга / Фото: Дмитрий Чечин


Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
МО Город Зеленогорск
МО Поселок Шушары
Упоминаемые муниципальные депутаты, рейтинг в этом материале
Казанцев Авенир Юрьевич
Чечин Дмитрий Денисович
Упоминаемые персоны
Казанцев Авенир Юрьевич 
Ходосок Александр Владимирович 
Чечин Дмитрий Денисович 






