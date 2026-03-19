Горизбирком отобрал ТИКи под окружные комиссии на выборах в Госдуму

Петербургская избирательная комиссия 19 марта сформировала список из восьми территориальных избиркомов, которым предстоит выполнять полномочия окружных избирательных комиссий на выборах в Госдуму. Перечень направят в Центризбирком.

Обязанности окружных комиссий распределились следующим образом:

- за избирательный округ № 211 будет отвечать ТИК № 50;

- за избирательный округ № 212 будет отвечать ТИК № 6;

- за избирательный округ № 213 будет отвечать ТИК № 35;

- за избирательный округ № 214 будет отвечать ТИК № 39;

- за избирательный округ № 215 будет отвечать ТИК № 58;

- за избирательный округ № 216 будет отвечать ТИК № 33;

- за избирательный округ № 217 будет отвечать ТИК № 23;

- за избирательный округ № 218 будет отвечать ТИК № 27.

В конце мая 2025 года президент Владимир Путин подписал закон о перенарезке избирательных округов на выборах в Госдуму. В Петербурге самые значительные изменения коснулись центральных районов. Необходимость перенарезки объясняли изменением численности избирателей с течением времени.

