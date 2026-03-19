Павлов пойдет на выборы в ЗакС от Пушкинского района

Лидер фракции "Новые люди" в Законодательном собрании Петербурга Дмитрий Павлов сообщил ЗАКС.Ру, что намерен баллотироваться на новый срок по 24-му избирательному округу, в который входит почти весь Пушкинский район. От этой же территории в 2021 году Павлов впервые избрался в городской парламент.

Свою политическую карьеру Павлов начинал именно в Пушкинском районе. Впервые он избрался в муниципальный совет МО "Город Пушкин" в 2014 году. Начинал он тогда с "Единой Россией". В 2016 году он баллотировался в Законодательное собрания от Партии роста от Пушкинского района, но был снят с выборов. Тогда удалось избраться единороссу Виталию Милонову. Павлов продолжал заседать в муниципальном совете до 2021 года.

"Новые люди" первыми открыли избирательный штаб в Петербурге. Как рассказывал ЗАКС.Ру руководитель кампании, депутат Дмитрий Панов, партия намерена представить своих кандидатов во всех одномандатных округах. Ими могут стать в частности представители бизнес-сообщества.

