Чебыкин подал документы на праймериз

Депутат Законодательного собрания Константин Чебыкин намерен переизбраться на новый срок по 4-му избирательному округу, расположенном на территории Василеостровского района. Единоросс 19 марта подал документы для участия во внутрипартийном голосовании, сообщили в пресс-службе ЕР.

"Я вырос, учился и работаю на Васильевском острове. Этот район для меня — дом, и я хочу продолжать служить людям, работать на благо жителей, города и страны. Спасибо всем жителям, моей команде и семье за поддержку и помощь. Вместе мы — сила", – приводят слова Чебыкина в пресс-службе партии.

Отметим, накануне подачи документов Чебыкин в беседе с ЗАКС.Ру подчеркивал, что у него не было сомнений, выдвигаться на новый срок или нет. Политическая карьера Чебыкина началась в Василеостровском районе в 2009 году. Он избирался депутатом МО "№7" и МО "Васильевский". В городской парламент он попал в 2016 году. В 2021 году переизбирался на новый срок. Сейчас он возглавляет комиссию по вопросам законности, правопорядка и безопасности. Он, в том числе, взаимодействует от лица ЗакСа с представителями силового блока.

Выборы депутатов Государственной думы и Законодательного собрания пройдут в Петербурге в сентябре 2026 года. Для выдвижения от "Единой России" необходимо сначала выиграть на праймериз. Пока из действующего созыва заявки на внутрипартийное голосование подали Александр Ходосок, Юрий Гладунов, Александр Ржаненков, Наталия Астахова и Анастасия Мельникова.

