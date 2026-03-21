Зарплаты петербургских таксистов выросли до 179 тысяч рублей

В Петербурге по итогам февраля 2026 года уровень медианной зарплаты водителей такси вырос на 13% и достиг 179,5 тысячи рублей, сообщил 21 марта ТАСС со ссылкой на исследование компании интернет-рекрутмента HeadHunter. Годом ранее этот показатель составлял 158,5 тысячи рублей.

Сейчас диапазон зарплатных предложений для таксистов в городе варьируется от 150 тысяч рублей до 205 тысяч рублей. В премиальном сегменте водители могут рассчитывать на зарплату до 260 тысяч рублей. При этом рост зарплат в вакансиях не соотносится с ожиданиями соискателей. Средняя запрашиваемая зарплата среди таксистов в Петербурге составляет около 100 тысяч рублей. Аналитики связывают разрыв между ожиданиями и предложениями со спецификой отрасли.

В то же время спрос на водителей в Северо-Западном округе остается на высоком уровне. По данным экспертов, сейчас в СЗФО размещено более 2,3 тысячи вакансий для таксистов, при этом около половины предложений приходится на Петербург. Ленинградская область занимает второе место с долей 11%, в Мурманской области опубликовано 4% вакансий.

Эксперты отмечают, что заявленные в вакансиях суммы не всегда отражают фактический доход. Заработок водителей зависит от загрузки, сезонности, количества машин на линии и тарифов, а также снижается за счет сопутствующих расходов на топливо, обслуживание автомобиля, комиссию агрегаторов и аренду машины.

В начале сентября 2025 года комитет по транспорту Санкт‑Петербурга совместно с ГКУ "Организатор перевозок" выпустил методическое пособие для водителей, работающих или планирующих трудоустроиться в местные агрегаторы такси. Пособие регламентирует порядок оформления разрешений на перевозку, замены автомобилей между водителями, взаимодействия с таксистами из других регионов, а также содержит алгоритм "пакетной" подачи документов - как для начинающих, так и для действующих перевозчиков.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру