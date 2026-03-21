Сроки строительства туркластера в Горской хотят продлить до 2032 года

Арбитражный суд Петербурга 5 марта зарегистрировал два иска инвестора "Яхт-клуб Санкт-Петербург" к комитету имущественных отношений с требованием скорректировать условия договоров аренды, продлить сроки изыскательных работ, проектирования и строительства туристического кластера " Санкт-Петербург Марина" в Горской до 2032 года, сообщил "РБК Петербург". В исках к КИО инвестор попросил запланировать окончание этапа изысканий и проектирования на август 2028 года, а завершение строительства перенести на июнь 2032 года. Ранее предполагалось, что комплекс на берегу Финского залива достроят до конца 2030 года.

В рамках туркластера "Санкт-Петербург Марина" планируют разместить яхт-клуб и школу яхтенного спорта на двух участках в районе Лисьего Носа на Приморском шоссе. Первый участок площадью 25,5 гектара передали инвестору в 2022 году, а второй площадью 9,5 гектара — в 2024 году. В КИО подтвердили изданию "РБК Петербург", что в исках инвестора говорится о внесении изменений в договоры аренды этих земельных участков.

Командор яхт-клуба Владимир Любомиров заявлял в начале марта об изменениях сроков строительства проекта. Корректировку графика он объяснил уровнем готовности инженерной инфраструктуры туристического кластера. Он также сообщил, что летом 2026 года планируется начать строительство спортивно-развлекательного объекта на участке площадью около 20 тысяч квадратных метров. Сдача намечена на 2028 год. Там построят академию парусного спорта, которая должна стать первым работающим объектом кластера. После планируется обустроить бассейн с аттракционами и набережную, создать общественное пространство и развлекательный центр. Общая площадь туркластера, согласно планам, составит 1,252 млн квадратных метров.

Строительство круглогодичного кластера "Санкт-Петербург Марина" реализуется в рамках соглашения между Смольным, компанией "Горская" и яхт-клубом, подписанного на ПМЭФ в 2025 году. В конце марта прошлого года глава комитета по градостроительству и архитектуре Юлия Киселева рассказала, что для кластера в обновленных правилах землепользования и застройки предполагается отдельная зона.

