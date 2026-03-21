Минцифры не собирается вводить "белые списки" для домашнего интернета

Сообщения о возможном введении "белых списков" для работы провайдеров домашнего интернета не соответствуют действительности, заявили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 21 марта. В ведомстве уточнили, что домашний интернет в России продолжает функционировать без дополнительных ограничений, а необходимость вводить подобные меры отсутствует.

"Распространившаяся в СМИ информация о том, что провайдеры фиксированного интернета готовятся вводить ограничения на своих сетях и оставлять сервисы только из "белого списка" — фейк. При угрозах безопасности со стороны вражеских БПЛА в рядах регионов России точечно отключается исключительно мобильный интернет", — говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Накануне в СМИ появилась информация о том, что в России планируют ограничивать не только скорость мобильного интернета, но и домашнего. В беседе с изданием РБК представители компании "Ростелеком" также не подтвердили информацию о возможном введении "белых списков" для домашнего интернета.

Минцифры также напомнили, что "белые списки" применяются во время отключения или снижения скорости мобильного интернета для обеспечения доступа к наиболее востребованным и социально значимым цифровым сервисам. Перечень ресурсов формируется с участием профильных ведомств, отвечающих за безопасность. В "белые списки" могут попасть сайты, платформы и сервисы, чьи сервера, хранилища данных и другая вычислительная инфраструктура размещена в пределах страны.

Сейчас в "белых списках" находятся Госуслуги, маркетплейсы Ozon и Wildberries, ВКонтакте, мессенджер MAX, Почта России, Альфа-Банк, ресурсы государственных органов и ряд СМИ, например, сайты агентства ТАСС и РИА "Новости". В декабре 2025 года Минцифры добавило в "белые списки" операторов связи "Сбермобайл" и "Т-Мобайл", а также сайт Центробанка.

За последнюю неделю жители Петербурга и Ленинградской области неоднократно жаловались на сбои в работе мобильного интернета и ряда сервисов. О снижении скорости мобильного интернета предупреждали во вторник в комитете информатизации и связи. Проблемы с интернет-доступом объяснили атаками беспилотников в Ленобласти и необходимости повысить безопасность в регионе. В тот день губернатор Александр Дрозденко сообщил о 15 сбитых БПЛА. В понедельник жители Петербурга и Ленобласти также обратили внимание на медленную загрузку в мессенджере Telegram — за сутки с 15 по 16 марта поступило порядка двух тысяч жалоб на работу сервиса от петербуржцев.

