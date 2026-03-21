Подростка арестовали на два месяца по делу о подстрекательстве к убийству

Пушкинский районный суд Петербурга 21 марта арестовал несовершеннолетнюю девушку по делу об убийстве 17-летнего подростка, сообщила объединенная пресс-служба судов. Ей вменяют подстрекательство и пособничество в убийстве (ч. 4, 5 ст. 33, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Обвиняемая возражала против заключения под стражу, а сторона защиты просила назначить меру пресечения в виде домашнего ареста, однако суд удовлетворил ходатайство гособвинения и арестовал девушку на два месяца до 19 мая.

Накануне суд арестовал на два месяца 16-летнего знакомого девушки, который заявил правоохранителям, что на совершение убийства 17-летнего подростка его якобы подтолкнули слова знакомой. Оба фигуранта дела отказались высказываться насчет предъявленного им обвинения.

Инцидент произошел вблизи железнодорожной станции Кондакопшино в Пушкинском районе 17 марта. По версии следствия, злоумышленник встретился с 17-летним знакомым и нанес ему удары ножом. В результате потерпевший скончался. Сотрудники полиции задержали молодого человека 19 марта, когда он вернулся на место происшествия, чтобы скрыть следы преступления.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру