Мошенники в Петербурге украли у пенсионеров более 51 млн рублей

Сотрудники ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 19 марта задержали 40-летнего местного жителя и двух его помощниц, подозреваемых в особо крупном мошенничестве, сообщили в пресс-службе ведомства. Злоумышленникам вменяют хищение более 51 млн рублей у пенсионеров под предлогом перевода средств на "безопасный счет".

По версии следствия, задержанные провели два крупных хищения денежных средств у пожилых граждан. Летом 2024 года подозреваемые позвонили пенсионеру и вынудили его передать курьеру более 3 млн рублей. Злоумышленники рассказали пострадавшему, что хранить деньги на счету якобы стало опасно. В октябре 2025 года задержанные тем же способом украли у пожилого мужчины более 48 млн рублей.

"Следственным управлением УМВД России по Выборгскому району Петербурга были возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), которые впоследствии были соединены в одно производство <...> Проводятся мероприятия по установлению дополнительных эпизодов и соучастников противоправной деятельности злоумышленников.", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Правоохранители установили, что фигуранты дела для сокрытия полученных средств использовали нелегальный криптообменник на проспекте Энгельса. В квартире, где жили злоумышленники, полицейские изъяли 35 банковских карт, 15 мобильных телефонов, шесть ноутбуков и другие вещи, а также 635 тысяч рублей.

Задержанного мужчину арестовали. Его помощниц отправили под домашний арест. По статье о мошенничестве предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

В ноябре 2025 года сотрудники комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности предупредили граждан о мошенниках, которые звонят пенсионерам. Злоумышленники под видом представителей Смольного предлагали пожилым гражданам зарегистрироваться на неизвестном сайте и раскрыть свои персональные данные, чтобы получить выплату для ветеранов труда или другие государственные льготы.

