СК возбудил дела о фиктивном трудоустройстве дворников в Приморском районе

В Приморском районе возбуждены уголовные дела о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении сотрудников ООО "ЖКС № 4 Приморского района" и их бывшего коллеги из ООО "ЖКС № 1 Приморского района" из-за возможного фиктивного трудоустройства дворников, сообщил 19 марта Следственный комитет. Всем троим уже избрана мера пресечения.

По версии следствия, в период с 2021 по 2025 год в ЖКС № 4 числился дворник, который получал зарплату, но фактически трудовых обязанностей не исполнял. Получаемые на карту средства он переводил фигурантам. Всего за это время набралась сумма, превышающая 2,3 млн рублей.

Еще один гражданин был фиктивно трудоустроен в 2020-2023 годах в ЖКС № 1 и ЖКС № 2. Получаемую зарплату он пересылал начальнику отдела благоустройства. В этом случае общий размер переводов оказался более 2,7 млн рублей.

По местам проживания и работы фигурантов прошли обыски. Участие в мероприятиях, помимо следователей, приняли сотрудники ОБЭПиПК МВД по Петербургу и Ленобласти.

В середине марта в Волхове Ленинградской области арестовали муниципального депутата Дарью Прохорову по делу о фиктивном трудоустройстве сотрудницы в физкультурно-спортивный центр "Волхов", который она возглавляет. Сумма ущерба могла превысить 200 тысяч рублей.

В Петербурге суд рассматривает резонансное дело о "мертвых душах" в школе № 619, одной из обвиняемых выступает депутат Законодательного собрания Елена Рахова. Сама парламентарий вину не признает. В этом случае размер возможного бюджета может составлять 24,2 млн рублей. На предыдущем заседании показания дали депутаты ЗакСа Марина Шишкина и Любовь Егорова, которые дали положительные характеристики подсудимой коллеге.

