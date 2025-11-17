ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости 17 ноября 2025, 11:57

Петербуржцев предостерегли об аферистах, выдающих себя за чиновников Смольного

Мошенники выдают себя за сотрудников администрации Петербурга, чтобы обмануть горожан, сообщила 17 ноября пресс-служба комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности. В ведомстве подчеркнули, что чаще всего жертвами аферистов становятся пенсионеры.

Как рассказали в ведомстве, злоумышленники под видом сотрудников городской администрации вводят потенциальных жертв в заблуждение под предлогом получения выплаты для ветеранов труда или иной государственной льготы. Для этого они предлагают пенсионерам зарегистрироваться на неизвестном сайте, а затем сообщить свои персональные данные якобы для проверки.

В комитете отметили, что сотрудники органов власти никогда не звонят с предложениями о выплатах и не запрашивают персональные данные граждан. Оформление социальных выплат возможно только через портал госуслуг или при личном обращении в МФЦ, подчеркнули в ведомстве.

Сообщения об обманутых петербуржцах появляются регулярно. Например, в начале ноября злоумышленники обманули 80-летнего петербуржца почти на 50 млн рублей. Аферисты представлялись сотрудникам различных служб, введя пострадавшего в заблуждение под предлогом необходимости "декларирования" денег.

Также неизвестные используют и другие схемы обмана. Так, в апреле 2025 года мошенники пытались обмануть жителей МО "Северный", злоумышленники также запрашивали оплату за доставку продуктовых наборов для ветеранов Великой Отечественной войны.

Кирилл Дудров / Фото: ЗАКС.Ру


