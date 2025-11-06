Аферисты обманули пожилого петербуржца почти на 50 миллионов рублей

Мошенники обманули 80-летнего мужчину, проживающего на Поэтическом бульваре, почти на 49,9 млн рублей, сообщила 6 ноября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Пострадавший рассказал полицейским, что аферисты представились по телефону сотрудниками различных служб. Введя пенсионера в заблуждение под предлогом необходимости "декларирования" денег, они убедили его передать курьерам все свои накопления. Полиция проводит расследование.

Похожий случай телефонного мошенничества произошел в сентябре 2025 года. Злоумышленники убедили 75-летнюю петербурженку отдать золотые слитки на сумму 4,4 млн рублей. Они также говорили о необходимости "декларировать" сбережения.

В Законодательном собрании Петербурга предложили ограничить суточные денежные переводы со счетов пожилых людей суммой до 30 тысяч рублей. По мнению парламентариев, это поможет защитить пенсионеров от действий аферистов. Еще ряд мер вводится и на федеральном уровне. Так, в 2025 году на портале "Госуслуги" появилась функция самозапрета на получение кредитов — мера, призванная защитить граждан от убеждения мошенников брать крупные займы.

Кирилл Дудров / Фото: ЗАКС.Ру