Ваньчков сходил на отчет главы МО "Кронверкское"

Новый руководитель Петроградского района Дмитрий Ваньчков лично пришел на отчет главы МО "Кронверкское" Игоря Шереверы, которое состоялось в библиотеке имени Ленина. Это первое появление Ваньчкова с муниципалами Петроградского района после назначения.

"Благодарю команду муниципального округа, депутатов и жителей за конкретную и результативную работу. Важно сохранять этот темп и дальше – с опорой на запросы жителей и реальные задачи территории", – написал Ваньчков в своих соцсетях.

За прошедший год муниципалы обустроили детскую площадку, создали зону отдыха, по некоторым адресам восстановили газонные ограждения и отремонтировали внутриквартальные территории. Еще они высадили 500 цветов.

Когда именно прошел отчет главы неизвестно. Муниципалы не анонсировали мероприятие. Ваньчков рассказал о нем в своих соцсетях в воскресенье, 22 марта. Остальные муниципальные образования Петроградского района пока не рассказывали об отчетах глав за 2025 год перед населением.

Ваньчков занимает пост главы администрации Петроградского района с 16 марта. Ранее чиновник работал в транспортном блоке и занимал должность первого заместителя председателя комитета по транспорту. До Ваньчкова Петроградским районом управлял Александр Петухов.

