Минпромторг предложил запретить маркетплейсам влиять на цены товаров

Законопроект, ограничивающий участие маркетплейсов в формировании цен на товары, разработал Минпромторг в рамках проекта концепции новой модели национальной торговли, передают РБК 23 марта со ссылкой на текст документа и собственный источник. Предложение Минпромторга предусматривают передачу полного контроля над ценообразованием продавцам и ввод поэтапных ограничений для онлайн-платформ.

Согласно инициативе, на первом этапе маркетплейсы обяжут согласовывать с продавцами все скидки и акции на товары. При этом у бизнеса появится право полностью отказаться от предоставления скидок на свой ассортимент. В тексте документа отдельно подчеркивается, что на договоренности продавца и онлайн-платформы не должно влиять согласование цен. На следующем этапе Минпромторг может полностью исключить маркетплейсы из процесса ценообразования. Онлайн-платформы не смогут самостоятельно снижать стоимость товаров за счет собственных маркетинговых инструментов или механизмов продвижения. По мнению представителей ведомства, законопроект должен выровнять условия конкуренции и сбалансировать ситуацию между продажами в онлайн-рознице и интернет-площадками. Представители ведомства считают, что при сохранении действующей ценовой политики низкие цены на маркетплейсах способны вызвать переток клиентов.

О роли маркетплейсов в формировании цен спорили осенью 2025 года, когда ряд крупных банковских компаний выступили с критикой программ лояльности онлайн-сервисов, которые дают дополнительную скидку за оплату товаров картами аффилированных банков. Представители Сбербанка, ВТБ, Альфа-банка, Т-банка и Совкомбанка направили письма в Центробанк, Государственную думу, Совет Федерации, а также обращение на имя замглавы администрации президента Максима Орешкина. По мнению банков, ценовая политика маркетплейсов способствует уходу покупателей на другие платформы. Представители маркетплейсов отреагировали на критику банков и заявили о нарушении порядка конкуренции на рынке и повышении риска роста инфляции в стране.

Осенью 2025 года председатель правления публичного акционерного общества "Сбербанк России" Герман Греф также публично выступил с критикой ценообразования на крупных маркетплейсах России и заявил, что онлайн-площадки не доплачивают налоги. По его мнению, общая сумма неуплаты составляет 1,5 трлн рублей.

На прошлой неделе вице-губернатор Петербурга Алексей Корабельников на Пятом Петербургском налоговом форуме заявил, что по итогам 2025 года маркетплейсы выплатили городским властям 375 млн рублей налога на прибыль.

Екатерина Гусева