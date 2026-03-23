ЗакС.Ру в Max ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 23 марта 2026, 11:05

Минпромторг предложил запретить маркетплейсам влиять на цены товаров

Законопроект, ограничивающий участие маркетплейсов в формировании цен на товары, разработал Минпромторг в рамках проекта концепции новой модели национальной торговли, передают РБК 23 марта со ссылкой на текст документа и собственный источник. Предложение Минпромторга предусматривают передачу полного контроля над ценообразованием продавцам и ввод поэтапных ограничений для онлайн-платформ. 

Согласно инициативе, на первом этапе маркетплейсы обяжут согласовывать с продавцами все скидки и акции на товары. При этом у бизнеса появится право полностью отказаться от предоставления скидок на свой ассортимент. В тексте документа отдельно подчеркивается, что на договоренности продавца и онлайн-платформы не должно влиять согласование цен. На следующем этапе Минпромторг может полностью исключить маркетплейсы из процесса ценообразования. Онлайн-платформы не смогут самостоятельно снижать стоимость товаров за счет собственных маркетинговых инструментов или механизмов продвижения. По мнению представителей ведомства, законопроект должен выровнять условия конкуренции и сбалансировать ситуацию между продажами в онлайн-рознице и интернет-площадками. Представители ведомства считают, что при сохранении действующей ценовой политики низкие цены на маркетплейсах способны вызвать переток клиентов.

О роли маркетплейсов в формировании цен спорили осенью 2025 года, когда ряд крупных банковских компаний выступили с критикой программ лояльности онлайн-сервисов, которые дают дополнительную скидку за оплату товаров картами аффилированных банков. Представители Сбербанка, ВТБ, Альфа-банка, Т-банка и Совкомбанка направили письма в Центробанк, Государственную думу, Совет Федерации, а также обращение на имя замглавы администрации президента Максима Орешкина. По мнению банков, ценовая политика маркетплейсов способствует уходу покупателей на другие платформы. Представители маркетплейсов отреагировали на критику банков и заявили о нарушении порядка конкуренции на рынке и повышении риска роста инфляции в стране.

Осенью 2025 года председатель правления публичного акционерного общества "Сбербанк России" Герман Греф также публично выступил с критикой ценообразования на крупных маркетплейсах России и заявил, что онлайн-площадки не доплачивают налоги. По его мнению, общая сумма неуплаты составляет 1,5 трлн рублей. 

На прошлой неделе вице-губернатор Петербурга Алексей Корабельников на Пятом Петербургском налоговом форуме заявил, что по итогам 2025 года маркетплейсы выплатили городским властям 375 млн рублей налога на прибыль. 

Екатерина Гусева


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама