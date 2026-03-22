Беглов обратился к петербуржцам в годовщину теракта в "Крокусе"

Губернатор Петербурга Александр Беглов обратился к горожанам во вторую годовщину теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл". Официальное обращение опубликовали на сайте Смольного. Глава города назвал действия злоумышленников бесчеловечным терактом, изменившим судьбы сотен семей.

"Два года назад жестокий и бесчеловечный теракт в подмосковном Красногорске унёс жизни многих мирных людей, навсегда изменил судьбы сотен семей. <...> Сегодня, в день памяти, наши слова соболезнования и поддержки всем, кто потерял родных людей. Мы помним. Мы скорбим. Мы — вместе", - заявил Беглов.

Также глава города упомянул, что Петербург скорбел вместе со всей Россией. В городе появились мемориалы, к которым граждане несли цветы и игрушки. Также на Дворцовой площади прошла акция, на которой петербуржцы зажгли тысячи свечей.

Суд над фигурантами дела о теракте прошел в Москве 12 марта. Четырех исполнителей и 11 соучастников приговорили к пожизненному заключению. Еще четырех преступников лишили свободы на сроки от 19 до 22 лет. Защита потерпевших просила отправить исполнителей теракта в колонию на 25 лет. Адвокаты посчитали наказание преступников недостаточным и намерены обжаловать решение суда. Следственный комитет продолжает расследовать дело в отношении двух организаторов и четырех причастных к проведению теракта. Они объявлены в международный розыск и арестованы заочно.

Теракт в "Крокусе" произошел 22 марта 2024 года во время концерта группы "Пикник". Преступники ворвались в концертный зал и открыли стрельбу. Позже террористы подожгли концертный зал. Погибли 149 человек, более 600 получили травмы. Материальный ущерб оценили в 6 млрд рублей.

На следующий день после трагедии Беглов отменил все увеселительные мероприятия в Петербурге. В городе появились стихийные мемориалы на стрелке Васильевского острова и у здания Российской национальной библиотеки.

Сегодня москвичи приходят к зданию концертного зала и возлагают цветы к мемориалу в память о жертвах. Год назад петербуржцы провели акцию памяти в саду "Олимпия". Они свечами выложили надпись "Помни Крокус". Активисты почтили память погибших минутой молчания. Также они прочитали имена жертв трагедии.

