Суд оштрафовал экс-главу Кировского района Ленобласти по делу о клевете

Выборгский районный суд Петербурга оштрафовал экс-главу Кировского района Ленинградской области Юрия Фауста по делу об организации клеветы, совершенной группой лиц (ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 35 — ч. 5 ст. 128.1 УК РФ), сообщила объединенная пресс-служба судов города 23 марта. Суд назначил ему штраф в размере 300 тысяч рублей, однако с учетом содержания под стражей и домашним арестом сумму уменьшили до 50 тысяч рублей. Причиной разбирательства послужила публикация ложной информации от имени экс-главы Шлиссельбурга Владимира Номерова про сенатора Дмитрия Василенко и депутата Законодательного собрания Ленобласти Михаила Коломыцева в публичной группе "Наш Шлиссельбург" в социальной сети ВКонтакте.

Суд установил, что не позднее 1 сентября 2023 года Фауст разработал план, направленный на разрушение деловой репутации Коломыцева и Василенко. Для этого он привлек двух своих знакомых, которые нашли исполнителя преступления - мужчину по фамилии Соловьев. Тот создал фальшивую страницу депутата Номерова, который ранее неоднократно спорил с Василенко по вопросам власти в Шлиссельбурге. С фальшивого аккаунта Соловьев размещал информацию о причастности Василенко и Коломыцева к эпизодам мошенничества и взяточничества в сообществе "Наш Шлиссельбург". При этом Фауст и соучастники знали, что публикуемая ими информация недостоверна. После Соловьев отправил обращения с аналогичными обвинениями в Следственный комитет. За свои действия Соловьев получил 3 тысячи рублей.

Экс-глава района не признал свою вину, однако извинился перед Василенко и Коломыцевым. Дела в отношении соучастников преступления прекратили в связи с примирением сторон.

Фауст руководил Кировским районом Ленобласти в 2021 году. Его задержали в середине сентября 2024 года по подозрению в клевете группой лиц по предварительному сговору. Позже Городской суд Петербурга отправил его в СИЗО "Кресты". В июне 2025 года Фауста перевели под домашний арест.

