В Смольном заявили о непричастности к проблемам с мобильным интернетом

Комитет по информатизации и связи подтвердил 23 марта наличие проблем с доступом к мобильному интернету в Петербурге. В ведомстве уточнили, что не имеют отношения к происходящему.

"В Санкт-Петербурге действуют временные ограничения мобильного интернета. Комитет по информатизации и связи не имеет полномочий на ввод ограничений на работу мобильных операторов", — говорится в посте, опубликованном в канале КИС в MAX.

Комитет рекомендовал пользоваться городской сетью Wi-Fi "SPB_FREE". Карта точек доступа выложена на сайте КИС в чат-боте в MAX. Доступ к интернету возможен после авторизации по номеру телефона или через подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг.

Проблемы с работой мобильного интернета в Петербурге начались накануне днем. Сервис DownDetector зафиксировал 13,1 тысячи жалоб за сутки. Как сообщалось, в Ленобласти отражали атаки беспилотников. Утром в понедельник губернатор региона Александр Дрозденко сообщил об отбое воздушной опасности в регионе. По его данным, за время атаки удалось уничтожить более 70 БПЛА, никто из жителей не пострадал.

