Путин: В январе 2026 года ВВП был на 2,1% ниже, чем год назад

Внутренний валовый продукт (ВВП) в январе 2026 года оказался на 2,1% ниже в сравнении с показателями годом ранее, что отражает общую отрицательную динамику макроэкономических индикаторов, сообщил президент Владимир Путин 23 марта. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе совещания по экономическим вопросам. В обсуждении ситуации в российской экономике также участвовали премьер-министр Михаил Мишустин, первый вице-премьер Денис Мантуров, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов и глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Путин уточнил, что снижение ВВП не стало неожиданностью. По оценкам экспертов, на динамику повлиял "календарный фактор": в январе текущего года было меньше рабочих дней, чем в аналогичном периоде прошлого года.

"На что хотел бы обратить внимание? Прежде всего низкая, отрицательная динамика основных макропоказателей. <...> В январе текущего года валовый внутренний продукт России оказался на 2,1% ниже, чем год назад. Промышленное производство снизилось на 0,8%. Правда, добыча полезных ископаемых выросла на 0,5%, это было еще до повышения цен на энергоносители в мире", - цитирует Путина пресс-служба Кремля.

Президент отдельно отметил, что стране необходимо держаться устойчивого экономического роста. По его словам, он должен сопровождаться замедлением инфляции и сохранением стабильности на рынке труда, даже если эти задачи могут противоречить друг другу. Кроме того, он выделил низкий уровень безработицы – 2,2%, а также инфляцию ниже 6% в годовом выражении, назвав это положительными факторами.

В нефтегазовой сфере он предложил компаниям направлять дополнительные доходы на снижение долговой нагрузки перед российскими банками, охарактеризовав такой подход как "зрелое решение". Правительству, в свою очередь, поручено выработать взвешенные решения по использованию конъюнктурных доходов от нефтегазового сектора. По словам президента, это необходимо для обеспечения долгосрочной сбалансированности федерального бюджета.

В середине сентября 2025 года в ходе совещания по экономическим вопросам Путин озвучил статистику макропоказателей. Так, в июле 2025 года ВВП вырос на 0,4% в годовом выражении, а за семь месяцев 2025 года прирост ВВП составил 1,1%. По словам президента, положительная динамика наблюдалась в случае со снижением инфляции. Так, в июле 2025 года рост потребительских цен составил 8,8%, а в августе 2025 года снизился до 8,1%.

