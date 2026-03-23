"Роснефть" выступила против строительства станции метро "Лахта" на территории ее АЗС

ООО "РН-Северо-Запад" потребовало не строить объекты инфраструктуры, включая станцию метро, на принадлежащих ей территориях на Лахтинском проспекте в Приморском районе, сообщила "Фонтанка". Компания является "дочкой" ПАО "НК Роснефть".

Выход из станции метро "Лахта" планируют построить на территории заправки, принадлежащей предприятию. Кроме того, по проекту через территорию "РН-Северо-Запад" проведут транспортную развязку. Компания попросила исключить размещение объектов метрополитена и любой другой инфраструктуры на своих землях.

Планировки высоток "Лахта-2" и "Лахта-3" вынесли на общественное обсуждение в марте. Предполагается, что, кроме небоскребов в Приморском районе, появятся большая транспортная развязка через железнодорожные пути, энергетический центр и станция метро "Лахта". Она должна будет располагаться на четвертой линии подземки. В планах строительства станций метро до 2030 года "Лахта" отсутствует. Сами небоскребы рассчитывают построить к 2033 году.

Напомним, в мае 2025 года компания "РН-Северо-Запад" критиковала планировку выхода станции метро "Театральная" из-за намерений построить один из выходов на поверхность на территории, где расположена АЗС компании.

