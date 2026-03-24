Количество курьеров на СИМ в Петербурге уменьшилось за девять месяцев

С момента введения ограничений для курьеров в Петербурге их общее количество только увеличилось, сообщил 24 марта глава Ассоциации транспортно-логистических компаний России Александр Митюков. В то же время наблюдается снижение количества доставщиков на электровелосипедах. Заявление прозвучало на заседании комиссии Законодательного собрания по транспорту, посвященном первым итогам ужесточения правил для курьеров на самокатах.

— На сегодняшний день, если мы давали цифры на июль 2025 года порядка 60 тысяч курьеров в Санкт-Петербурге, то сейчас мы видим рост количества курьеров в доставке. Не сокращение, а рост. Этот рост у некоторых компаний достигает 25-30%. Кто-то остался при своих и остался на том же уровне. Мы не видим никакого сокращения курьеров в городе, — заявил Митюков.

В то же время сокращается число курьеров на электровелосипедах. Если в июле 2025 года в городе было около 14 тысяч таких доставщиков, то теперь их количество "существенно" сократилось, отметил эксперт. По его словам, сейчас меняется формат работы служб доставки, из-за чего становится больше пеших курьеров и курьеров на автомобилях.

Замглавы комитета по транспорту Александра Бахмутская поделилась данными по количеству нарушений требований к курьерам. Она сообщила, что в 2025 году было составлено 666 материалов по административным правонарушениям, с начала 2026 года — 146 материалов. Всего за прошедшие девять месяцев в Петербурге выдали 56 тысяч номеров для транспортных средств, используемых 26 компаниями.

Представитель Госавтоинспекции Павел Кузнецов добавил к этому, что в прошлом году ведомство возбудило 2,7 тысячи дел за управление транспортным средством лицом без права управления. Он отметил, что с момента введения ограничений для курьеров на СИМ количество поступающих жалоб от граждан на доставку сократилось.

Ограничения для курьеров на СИМ в Петербурге действуют с июля 2025 года. Доставщиков обязали передвигаться по городу со скоростью не выше 10 км/час и только в специально отведенных для движения зонах. Кроме того, на СИМ, а также на сумке и одежде курьера должны присутствовать идентификационные номера. Позже Смольный ввел еще одно ограничение, запретив иностранцам не из зоны ЕАЭС быть курьерами. Норма заработала в Петербурге с ноября.

